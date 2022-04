Scamacca accostato al Napoli: l'attaccante ha preso una decisione per l'estate

Il Milan in vista della prossima stagione si rifarà il look, con oltre 100 milioni di euro pronti per essere investiti

Il Milan in vista della prossima stagione si rifarà il look, con oltre 100 milioni di euro pronti per essere investiti per un difensore, un centrocampista e almeno un centravanti. In questo senso - ribadisce La Gazzetta dello Sport - per quanto riguarda il reparto avanzato un nome importante resta sempre quello di Gianluca Scamacca. Nonostante il rinnovo ormai definito col Sassuolo, il futuro del giocatore sarà infatti in una big. Il giocatore ha le idee chiare: vuole restare in Italia (ha detto no al Dortmund).