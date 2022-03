Scamacca nel mirino delle big: ci pensa il Napoli e c'è sempre l'Inter

L'Inter continua a monitorare la situazione attaccanti. Perché Caicedo per ora non ha convinto, per Sanchez c'è la possibilità di una risoluzione

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'Inter continua a monitorare la situazione attaccanti. Perché Caicedo per ora non ha convinto, per Sanchez c'è la possibilità di una risoluzione contrattuale a giugno, mentre Lautaro è seguito dai grandi club. Così per il futuro continua a essere monitorata la situazione di Scamacca, del Sassuolo, che però è valutato 40 milioni. Poi c'è Marcus Thuram, che dall'infortunio - che ha fatto saltare il suo arrivo nell'estate scorsa - ha segnato solo un gol. Lo scrive TMW.