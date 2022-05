Scamacca tra Inter e Milan: il Sassuolo ha già fissato il prezzo (altissimo)

Chi ama stupire e cambiare è Gianluca Scamacca, mister 45 milioni, almeno per l’a.d. Carnevali, obiettivo di mercato anche del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi ama stupire e cambiare è Gianluca Scamacca, mister 45 milioni, almeno per l’a.d. Carnevali, obiettivo di mercato anche del Napoli. All’andata ammutolì San Siro - scrive La Gazzetta dello Sport - con un missile dalla distanza in stile Ibrahimovic, il suo mito: Gianluca è dato ancora in partenza, perché ha dimostrato di meritare altri palcoscenici e perché solo giocando la Champions poi si è pronti per la Nazionale. Vuole restare in Italia e il suo nome ha già incendiato il derby di mercato tra Inter e Milan.