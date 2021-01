Scambio di plusvalenze dietro Rovella alla Juve: al Genoa andrà Portanova

Il rinnovo col Genoa, sul tavolo, pronto per essere definito. Perché Nicolò Rovella ha profonda riconoscenza per quel che è stato il suo percorso col Grifone e per questo è pronto per una firma che, seppur formale, permetterà al Genoa di non perderlo a zero, come ricostruito da Tuttomercatoweb.com. Una volta ratificato e depositato, sarà il tempo dell'intesa totale con la Juventus. Lo sa bene la società bianconera che adesso aspetta il passaggio 'tecnico', per definire anche la durata del prestito, se di sei mesi fino a fine stagione o se per un ulteriore anno.

Le cifre e Portanova Al Genoa dovrebbe andare una cifra di circa 10 milioni di euro, al giocatore 1 circa in bianconero. Contestualmente, si trasferirà in Liguria Manolo Portanova per circa 7 milioni di euro, una cui percentuale andrà anche alla Lazio come pattuito nell'intesa siglata tra i club negli scorsi anni. Al vaglio anche altre contropartite tra cui la punta Elia Petrelli.