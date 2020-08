Scambio Milenkovic-Maksimovic, Ceccarini: "La Fiorentina accetterà solo proposte cash..."

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla situazione in casa azzurra: "Scambio Milenkovic-Maksimovic? La Fiorentina, se dovesse accettare un'offerta per Milenkovic, accetterebbe solo cash e non una contropartita tecnica, impossibile dunque un affare col Napoli con Maksimovic nell'operazione. Su Milenkovic c'è pesantemente da tempo anche il Milan. So che Iachini non vuole assolutamente che vada via, difficile questo ponte con il Napoli.