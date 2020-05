Scambio Milik-Cuadrado, Giacomazzi: "Da qui a fine campionato può capitare di tutto..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Guillermo Giacomazzi, ex collaboratore dell’agente di Cuadrado in merito alla voce di un possibile scambio tra Milik e il colombiano: "Cuadrado nello scambio con il Napoli per Milik? Non so, da qui a fine campionato può capitare di tutto. Lui è un giocatore di spessore internazionale e non l’ha dimostrato solo alla Juve ma pure altrove. L’interessamento di altre squadre fa capire il valore del calciatore, nonostante l’età. Se ci saranno scambi dovranno parlarne i club, ora è un po’ presto per parlarne al di là di ogni necessità. Direi che prima deve finire il campionato. Conosco il ragazzo da una vita, oggi è il suo compleanno e mi auguro possa continuare a giocare ad altissimi livelli, che sia alla Juve o altrove”.