Scatenato PSG: anche con Messi Mbappé non andrà via, squadra da urlo!

Il Paris Saint-Germain non ha intenzione di vendere Kylian Mbappé, neanche qualora dovesse arrivare Lionel Messi. A scriverlo è il quotidiano L'Equipe, secondo il quale il nuovo scenario legato all'argentino ex Barcellona non cambia le strategie del club parigino riguardo all'ex Monaco.

Se il Real interpreta questa presa di posizione forte come mera tattica per non svalutare il prezzo di Mbappé, a un anno dalla scadenza di un contratto che il campione del mondo oggi non intende rinnovare, dalla Francia fanno sapere infatti che tra le cessioni messe in preventivo da Al-Khelaifi non è affatto contemplata quella del classe 1998. Sulla lista dei partenti - si legge - c'è invece l'ex Inter Mauro Icardi.