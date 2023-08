Scatto Murillo? Dal Brasile: "Napoli corre verso la chiusura, domani incontro con gli agenti per l'accordo!"

Tra i tanti difensori accostati al Napoli l'ultimo, in ordine di tempo, è Murillo del Corinthians.

Tra i tanti difensori accostati al Napoli l'ultimo, in ordine di tempo, è Murillo del Corinthians. La notizia è stata lanciata dal Brasile e trova conferme ancora in Sudamerica. Stavolta è ESPN a far sapere che il club azzurro starebbe cercando di accelerare per il classe 2002, avanzando una prima offerta ufficiale pari 15-18 milioni, bonus compresi.

Il club paulista è stato quasi accontentato, siamo vicini all'accordo, la richiesta è di 20 milioni dovendo corrispondere all'entourage del giocatore il 20% della cifra incassata. La trattativa tra le parti prosegue, presto si attendono novità. Domani è fissato un incontro tra gli agenti del giocatore e il Napoli per l'accordo sull'ingaggio. Il giocatore è una specifica richiesta di Garcia.