Schiarita per Insigne: ADL prepara il terreno per il rinnovo

Tutt'altro che indimenticabile la serata di ieri per Lorenzo Insigne. Arrivato a sette vittorie di fila in campionato con il suo Napoli, il ritorno in nazionale gli ha riservato invece il ko con la Spagna ed una prestazione al di sotto del suo livello, a causa anche delle difficoltà di squadra e direttive - ad un certo punto orientate ad un falso nove - che esegue ma che di certo non lo entusiasmano. Intanto le scorse settimane sono state importanti per rasserenare i rapporti col Napoli anche in vista di una decisione sul suo futuro, avendo il contratto in scadenza la prossima estate.

Il 30 settembre il suo agente ha incontrato De Laurentiis nell'albergo del ritiro, alla vigilia dello Spartak, e poi è venuto fuori che quell'incontro non è neanche stato il primo. Le parti si erano già incrociate qualche tempo prima: un primo passo importante dopo alcune incomprensioni estive ed una distanza importante tra domanda ed offerta, almeno virtuale in base a quanto trapelato. Con la prospettiva del ritorno in Champions, quindi di un bilancio meno sofferente, il club può avvicinarsi quantomeno alle cifre attuali e ragionare poi su una parte variabile ad obiettivi personali e di squadra per soddisfare le richieste del giocatore. L'accordo non è vicino, neanche si è entrato nel merito di cifre e dettagli, ma quantomeno sono state spazzate vie tensioni e negatività. Un'eventuale stagione importante ed esaltante, con l'obiettivo minimo del ritorno in Champions, poi può fare il resto.