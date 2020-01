Schira: "Hysaj chiede adeguamento d'ingaggio, il Napoli lavora al rinnovo"

Sembrava dovesse partire in estate, invece Elseid Hysaj è rimasto e sta collezionando tante presenze nel corso di questa stagione. E adesso potrebbe persino rinnovare. A riferirlo è Nicolò Schira, esperto di mercato, tramite il suo profilo Twitter: "Il Napoli lavora al rinnovo di Elseid Hysaj fino al 2023. Chiesto nuovo stipendio da 2,7 milioni di euro netti a stagione. Parti al lavoro per eliminare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida solo per l'estero".