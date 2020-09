Schira: "Il Crotone ha chiesto il prestito di Luperto, alla finestra restano altri due club"

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso Twitter ha riportato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione del mercato in uscita in casa Napoli: "Il Crotone cerca un centrale mancino italiano per rinforzare la difesa: chiesto al Napoli il prestito di Sebastiano Luperto, seguito anche da Parma e Genoa".

