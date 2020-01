Schira: "Il Napoli continua ad essere in pole per Amrabat, nessuna offerta dalla Fiorentina"

Dopo l'acquisto di Amir Rrahmani, ufficializzato oggi, il Napoli continua a spingere anche per Sofyan Amrabat. Sul giocatore c'è anche l'interesse della Fiorentina, è il Napoli che continua ad essere il pole per il centrocampista del Verona, come riferito dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira: "Il summit tra gli agenti di Amrabat e il Verona ha confermato la pole del Napoli. Setti non vuole tradire l’accordo con Giuntoli e la Fiorentina non ha ancora presentato un’offerta ufficiale nè all’Hellas nè per il giocatore. Nuovi contatti Amrabat-Napoli nelle prossime ore".

