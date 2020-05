Schira: "Il Tottenham insiste per Milik. Colloqui in corso..."

Arek Milik continua a essere corteggiato da diversi club, tra questi anche il Tottenham. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira fa sapere che gli Spurs insistono per il centravanti polacco e sono in corso colloqui per comprendere la fattibilità dell'operazione. Milik ha un contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo col Napoli è lontano. Su di lui c'è anche la Juventus.

