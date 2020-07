Schira: "Napoli ha accordo con Under, ma la Roma chiede più soldi. Tutte le cifre"

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, si è soffermato sull'affare-Under tramite il suo account Twitter: "Il Napoli ha offerto alla Roma 25 milioni più bonus (da pagare in 4 rate) per Under. Il suo agente Ramadani ha raggiunto un accordo con De Laurentiis per un contratto di 5 anni a 3,5 milioni netti a stagione. In questo momento l'affare è bloccato da Franco Baldini che vuole più soldi per il turco".

#Napoli have offered #ASRoma €25m + add-ons (to be paid in 4 installments) for Cengiz #Ünder.

His agent Ramadani has reached an agreement with #DeLaurentiis for a 5 year contract at €3.5M net/season. Right now deal blocked by Franco #Baldini who wants more cash for the Turkish