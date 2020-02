Schira: "Osservatori del Chelsea all'Olimpico per Kumbulla. ADL ha già accordo col Verona"

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto sapere attraverso i suoi canali social che all'Olimpico per Lazio-Verona erano presenti sugli spalti alcuni osservatori del Chelsea per visionare Kumbulla, difensore classe 2000 che tanto piace anche al Napoli. Secondo Schira, la società azzurra ha già l'accordo col Verona.

Tonight there was a #Chelsea’s scout in Roma to observe Marash #Kumbulla (2000) during Lazio-Verona. Also #Napoli (offered €20M+bonuses to Verona) and #Inter are really interested in him for July. #transfers #CFC