Schira: “Politano cambia agente: avrà lo stesso manager di Mario Rui”

"Cambio di agente per Matteo Politano: l’esterno offensivo del Napoli - dopo l’addio allo storico manager Davide Lippi - era corteggiato da tanti procuratori e ha scelto in queste ore come nuovo rappresentante Mario Giuffredi". Ad annunciarlo su Twitter, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

