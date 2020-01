Schira: "Politano ha preferito il Napoli a Siviglia e Monaco"

L'esperto di mercato Nicolò Schira ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Matteo Politano, svelando che l'esterno ha rifiutato due club per venire all'ombra del Vesuvio: "Domani Matteo Politano farà le visite mediche col Napoli. Contratto da 2,2 milioni netti a stagione più bonus fino al 2024 per l’esterno offensivo, che ha preferito gli azzurri a Sevilla e Monaco dopo che l'Inter aveva detto no alla Roma".

