Schira: "Prima offerta ufficiale dell'Everton per Allan! Pronto ingaggio da top player"

L'Everton di Ancelotti è pronto a ricoprire d'oro Allan. Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, fa sapere sui social che il club inglese è pronto a presentare la prima offerta ufficiale al Napoli: 30 milioni di euro. Per il brasiliano pronto ingaggio da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Un contratto importante dopo quello sfumato dello scorso gennaio che gli propose il Psg. Il Napoli lo blindò, allora, mentre adesso è aperto alla cessione. Ma alle sue condizioni.

#Everton are preparing the first bid for #Allan: #Toffees could offer €30M to #Napoli for brazilian midfielder. For him ready a wages of €6M a year + bonuses. #transfers #EFC