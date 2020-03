Schira rivela: "Il Psg vuole Koulibaly e ha già incontrato agente! Pronto ingaggio da 10mln"

Importante notizia di mercato svelata sui social dal giornalista Nicolò Schira. A quanto pare, il Psg è molto interessato a Kalidou Koulibaly. Secondo le sue informazioni, tre settimane fa il dirigente parigino Leonardo avrebbe incontrato Ramadani, l'agente del difensore. Per il senegalese è pronto un contratto di cinque anni a 10 milioni di euro a stagione.

#PSG are really interested in Kalidou #Koulibaly. Three weeks ago #Leonardo has talked with his agent (Fali Ramadani). For him is ready a contract until 2025 with a wages of €10M + bonuses. #transfers