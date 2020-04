Schira rivela: "Trattativa in corso col Chelsea per Emerson Palmieri, ma c'è anche la Juve"

Aggiornamenti di mercato sui social da parte dell'esperto Nicolò Schira. Secondo il giornalista, Napoli e Juventus sarebbero interessate a Emerson Palmieri, terzino sinistro in uscita dal Chelsea. Già ci sono trattative in corso e i Blues hanno fissato il prezzo per la cessione tra i 25 e i 30 milioni di euro.

#Juventus and #Napoli are interested in signing #EmersonPalmieri. His agent is in talks with them. #Chelsea ask €25-30M to sell him. #Lampard wants to replace Emerson with one between #Chilwell (Leicester) and #Telles (Porto). #transfers #CFC