Schira su Osimhen: "Il Lille spinge per cederlo al Napoli, non ci sono altre proposte concrete..."

Niccolo Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul caso Osimhen: "Nonostante l'agitazione del nuovo procuratore, ad oggi non ci sono proposte concrete fatte al Lille come quella fatta dal Napoli. Il Lille spinge per cederlo agli azzurri, il club partenopeo ha fatto una proposta importante. Osimhen è un grande talento, ma oggi ha fatto bene negli ultimi due anni in Francia e Belgio, non in un club importante, è giusto che il Napoli faccia un'offerta importante ma non come stesse arrivando De Bruyne o Salah".