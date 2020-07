Schira sul mercato: "Il Napoli ha il sì di Osimhen, ora serve intesa col Lille. Su Gabriel..."

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulla questione Victor Osimhen e sul difensore Gabriel: "Il rendez-vous di Capri è andato bene. Il Napoli offre 3 mln di ingaggio per 5 anni. Ha il sì di Osimhen, ora bisogna sedersi con il Lille e trovare l'intesa. I rapporti tra presidenti sono ottimi. Il club francese vorrebbe incassare 50 mln cash, il club azzurro vuole inserire Ounas per abbassare il prezzo. Gabriel? E' un discorso a parte. Il Napoli lo ha visionato già in passato. Il difensore piace ma non è fondamentale per il reparto arretrato."