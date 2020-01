Schira: "Summit tra Giuntoli e agente Politano, si cerca l'ok definitivo"

Continuano ad arrivare aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Napoli e Matteo Politano. L'esperto di mercato Niccolò Schira, con un post su Twitter, ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito: "Tra poco in un hotel nel cuore di Milano ci sarà un summit tra Cristiano Giuntoli e l’agente dell'esterno offensivo. Il Napoli vuole strappare il sì dell’esterno. Gli azzurri hanno già l’accordo con l’Inter per prestito oneroso a 2mln con obbligo di riscatto a 18".