Schira: "Trovato l'erede di Milik, fitti colloqui con l'agente di Azmoun"

Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato un post su Twitter svelando il prossimo possibile colpo del Napoli per sostituire il partente Arek Milik: "Il Napoli vuole mettere sotto contratto Sardar Azmoun in sostituzione di Arek Milik. Colloqui in corso con il suo agente (Fali Ramadani) per trovare un accordo. Per il giocatore iraniano sono pronti contratti di 5 anni. Lo Zenit per venderlo chiede almeno 30-35 mln".

#Napoli want to sign Sardar #Azmoun to replace Arek #Milik. Talks ongoing with his agent (Fali Ramadani) to find an agreement. For the iranian player are ready 5-years contract. #Zenit to sell him ask €30-35M at least. #transfers