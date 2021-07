Schira: "Tutino verso la Salernitana. Mertens? Credo che chiuderà la carriera al Napoli"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutino deve andare a giocare e nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi in prestito alla Salernitana visto che il Napoli vuole valutare i suoi progressi anche in Serie A. Mertens? Il Besiktas cerca un grande attaccante, ma credo che Dries sia troppo legato al Napoli e chiuderà qui la carriera. Mario Rui? Il Napoli chiede 8 milioni, ma per 5-6 potrebbe andar via".