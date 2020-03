Schira: "Zielinski sta rinnovando, c'è già intesa sullo stipendio. Le cifre"

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, aggiorna la situazione relativa al rinnovo di Zielinski: "Giorni caldi per il rinnovo per Piotr Zielinski con il Napoli. Intesa per stipendio da 2,8 milioni netti a stagione più bonus. Ora l'agente Bolek e il club azzurro devono trovare l'accordo sulla clausola rescissoria".

