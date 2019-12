Schone impossibile per il Napoli: lo vieta il regolamento FIFA

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista con doti da playmaker e tra i vari rumors ce ne sono stati anche alcuni riguardanti Lasse Schone. Il regista del Genoa, però, non può muoversi a gennaio, se non per tornare all'Ajax. Nel corso di questa stagione, infatti, ha già indossato due diverse maglie in gare ufficiali (Ajax e Genoa) e per il regolamento FIFA non gli è permesso cambiare ancora squadra quest'anno. Nel caso, dunque, bisognerà attendere l'estate per vederlo altrove.