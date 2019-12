Sconcerti: "Mertens sarebbe perfetto per la Roma, ma anche per affiancare Ibra"

Nel suo focus mercato per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti scrive: "Mancano alla Roma anche un po’ di gol dagli esterni. Non ci sono grandi tiratori. L’uomo ideale sarebbe Mertens, da punta e da ala. Per puro piacere di calcio dico che Pellegrini sarebbe il giocatore ideale per il gioco di Sarri e di Conte. Ma lo è anche per quello di Fonseca". Non solo, per Sconcerti il belga sarebbe anche l'ideale per il Milan: "Anche qui il vero nome possibile da affiancare a Ibra sarebbe Mertens" scrive.