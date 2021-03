Sconcerti rivela: “Sarri tornerebbe di corsa a Napoli, ecco qual è la situazione"

Mario Sconcerti, ospite de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, ha detto la sua sul momento del Napoli e ha commentato il successo sul Bologna. "Questo è un campionato con 5-6 squadre che fanno la differenza, poi ci sono le altre. La sorpresa è non fare risultato contro squadre come il Bologna. Detto questo, siamo alla fase decisiva della stagione. Le prossime tre gare che attendono il Napoli saranno fondamentali. Io vedo la squadra in continuo miglioramento, solo due formazioni sono superiori e si tratta di Juventus ed Inter. Per il quarto posto ci sono anche l’Atalanta e la Roma. Il Napoli deve tornare a vincere in trasferta, vediamo con questo livello alto di squadre cosa riusciranno a fare gli azzurri. Prossimo allenatore? Per quello che so, Maurizio Sarri al Napoli tornerebbe di corsa. Ricorderebbe a tutti di aver raggiunto record di punti sia nella prima, che nella seconda, che nella terza stagione. Vorrebbe poi certamente essere trattato come il grande allenatore che ha dimostrato di essere, anche dal punto di vista economico. Il Napoli lo ha chiamato. Gattuso? E’ un’idea per la Fiorentina".