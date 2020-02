Sconcerti su Mertens: "Non ditemi che ama Napoli, il suo amore ha un prezzo: 5mln più 5 alla firma"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il giornalista Mario Sconcerti s'è scagliato contro le dichiarazioni in studio: "La recompra del proprio cartellino non l'avevo sentita (bonus alla firma, ndr). Io se volevo stare in un posto ci stavo, mica dettavo condizioni. Non ditemi che ama Napoli, il suo amore per Napoli ha un prezzo fissato. Bisogna dirlo. Sono tutti santi con i soldi degli altri. Io rimango se mi date 5mln a stagione più il bonus alla firma e questo è amore..."