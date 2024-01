Scotto: "Ipotesi scambio col Torino per arrivare a Buongiorno"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social per le ultime sul mercato del Napoli

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social per le ultime sul mercato del Napoli: "Il Napoli resta alla finestra per Dragusin, sperando che il Tottenham rinunci all'acquisto del difensore. De Laurentiis offre 20 mln più Ostigard a titolo definitivo.

Resta Dragusin il primo obiettivo per la difesa, ma piace anche Buongiorno, con il Torino interessato a Simeone. A centrocampo si valuta un altro innesto: piacciono sempre Can, Hojbjerg e Soumaré, ipotesi prestito. Politano spinge per il rinnovo. Se ne parlerà dopo il mercato, così come per il prolungamento di Kvaratskhelia, che si aspetta un in ingaggio di almeno 3 mln a stagione".