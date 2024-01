Scotto: "Mazzarri non incide sul mercato e non cambierà modulo. A giugno saluta"

Il giornalista Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Walter Mazzarri lascerà il Napoli a giugno e non sta incidendo sul mercato di gennaio. L'operazione Mazzocchi è funzionale alla cessione di Zanoli, che sarà valutato 20 milioni la prossima estate, sperando possa fare bene al Genoa. Gli innesti invernali non arriveranno per un cambio di modulo, ma l'allenatore sarà libero di sperimentare".