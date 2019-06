Scotto: "Napoli pronto a pagare la clausola di Manolas in due rate, ADL determinato a chiudere"

Giovanni Scotto, collega de Il Roma, ha parlato attraverso Twitter del mercato in casa Napoli, soffermandosi sulla situazione Manolas: "Se la Roma dirà di no a Diawara (che intanto oggi ha parlato col Milan) il Napoli dovrà pagare i 36 milioni della clausola di Manolas, anche in due rate. Al giocatore almeno 4 milioni l’anno. Queste le condizioni, ma De Laurentiis sembra determinato a fare questa operazione".

