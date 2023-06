Scotto: "Non escludiamo nome a sorpresa, ADL bravissimo a depistare"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Con Sousa che a quanto pare si defila la "rosa" dei nomi per il nuovo allenatore del Napoli si stringe. Inutile ribadire l'imperscrutabilità di De Laurentiis. Che valuta, sceglie e cambia idea in totale autonomia, senza consultarsi praticamente con nessuno e informando solo pochissime persone a lui vicine. Questo senza contare che il presidente, come ha sempre fatto, depista. Spesso anche i suoi collaboratori.

Più fattibili allenatori senza altissime pretese economiche, nonché liberi. Con Galtier ci sarebbe una trattativa, ma la richiesta economica ad oggi è molto alta. Pronto e in attesa Garcia con meno pretese economiche. Lontano anche Benitez e come sempre non si può escludere il nome a sorpresa. De Laurentiis ha spiegato chiaramente che cerca un tecnico che possa garantire continuità dal punto di vista tattico".