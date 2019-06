Scotto: "Novità sui diritti d'immagine, il prossimo anno rivoluzione a livello di sponsor"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha pubblicato un post su Twitter: "Forse se na parla poco, ma si nota come per James Rodriguez e Manolas non ci sono problemi coi diritti d'immagine. Il Napoli comincia a derogare e rivedere certi assetti in vista di una "rivoluzione" a livello di sponsor che dovrebbe cominciare a partire dal prossimo anno".