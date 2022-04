Scotto: "Offerto contratto fino al 2023 a Mertens senza bonus, ecco le cifre"

Il giornalista Giovanni Scotto aggiorna le cifre relative alla proposta di rinnovo del Napoli per Dries Mertens, ecco il suo tweet

Il giornalista Giovanni Scotto aggiorna le cifre relative alla proposta di rinnovo del Napoli per Dries Mertens, ecco il suo tweet: "Il presidente del Napoli De Laurentis ha offerto a Mertens il rinnovo per 1 anno a 2 mln netti. Oggi ne guadagna 4.5. Senza bonus né opzioni. Niente clausola esercitata, contratto ex novo. Dries rifletterà a risponderà a fine stagione. Ribadita la voglia di proseguire insieme".