Scotto rivela: "Collaboratori di Giuntoli incontreranno il Fenerbahce, Elmas non vede l'ora di firmare!"

Il Napoli fa sul serio per Elif Elmas. Le ultime su Twitter dal giornalista Giovanni Scotto che scrive: "Saranno i collaboratori di Giuntoli a incontrare il Fenerbahce per prendere Elmas. C'è già l'accordo col centrocampista, che non vede l'ora di firmare per il Napoli. Il Fenerbahce ha chiesto 25 milioni, mi si tratterà su una cifra inferiore. Trattativa nel vivo".

Saranno i collaboratori di #Giuntoli a incontrare il #Fenerbahce per prendere #Elmas. C'è già l'accordo col centrocampista, che non vede l'ora di firmare per il #Napoli. Il #Fenerbahce ha chiesto 25 milioni, mi si tratterà su una cifra inferiore. Trattiva nel vivo #calciomercato — Giovanni Scotto (@scottotweet) 9 luglio 2019