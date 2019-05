Scotto rivela: "Il Napoli acquisterà due terzini, uno è quasi preso"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma esperto di mercato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime trattative in vista dell'estate: "De Laurentiis è sempre sembrato freddo sull'ipotesi di prendere calciatori Over 30, invece ora c'è questo desiderio romantico di Quagliarella. Ma non ci sono ancora segnali di una trattativa. Ma credo che il presidente si muoverà presto perché Quagliarella, a questo punto, è un obiettivo concreto".