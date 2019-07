Scotto su Pépé: "Ingaggio troppo alto rispetto ai programmi di ADL. Lozano? Trattativa arenata"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, parla a Radio Punto Zero: "Pépé? Mi svincolo da queste previsioni, la trattativa era a buon punto ma non sempre l'arrivo dei procuratori significa che le cose vadano bene, penso a Jackson Martinez ma anche altre trattative con Quilon per rinnovi importanti come quello con Reina. La cautela è d'obbligo, la richiesta d'ingaggio è molto alta, più dei programmi di De Laurentiis. Lozano? La trattativa si è arenata da tempo".