Scout del Napoli in tribuna agli Europei U21: piace un giovane centrocampista rumeno, i dettagli

Come raccolto dalla redazione di GonfiaLaRete.com, Maurizio Micheli, scout del Napoli, è stato ieri sera al Manuzzi di Cesena per assistere alla gara dell’europeo under 21 tra Francia e Romania. Diversi i profili da tener d’occhio, alcuni dei quali già noti in Italia come Puscas e Hagi tra i rumeni e altri già molto affermati nel panorama europeo come il capitano francese Tousart che potrebbe lasciare il Lione e soprattutto il difensore centrale Konaté. Tra i rumeni occhio soprattutto ad Alexandru Cicâldău, mediano dal piede molto educato di proprietà dell’Universitatea Craiova. Il classe ’97, che piace molto al Sassuolo, è assistito da Pietro Chiodi, agente di Chiriches in ottimi rapporti col Napoli. A provare l’interesse particolare nei confronti di Cicâldău potrebbe esserci un altro dettaglio raccolto dalla redazione di GonfiaLaRete.com, ossia che Micheli abbia guardato spezzoni della partita proprio in compagnia del noto agente.