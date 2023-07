Scouting ed algoritmi per sostituire Kim: tutti i nomi della lista di Micheli-Mantovani

Konaté e Kilman dietro Le Normand, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport facendo il punto sul sostituto di Kim.

Konaté e Kilman dietro Le Normand, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport facendo il punto sul sostituto di Kim. Il Napoli si è messo al lavoro da un bel po': "Ha lasciato che Maurizio Micheli e Leonoardo Mantovani, l’area scouting che trasmette da un decennio e anche di più certezze colme anche di autorevolezza, dessero un’occhiata ai propri appunti, leggessero gli algoritmi e poi procedessero. In cima alla lista dei desideri ci sta Robin Le Normand (27 a novembre), uno dei pilastri della Real Sociedad che però viaggia infagottato in una clausola: ci vorrebbero una cinquantina di milioni".

Ed ancora: "Ibrahima Konaté (24) al Liverpool ha giocato non tantissimo ma spendere ad Anfield non è mica semplice e pure gli ingaggi da quelle parti sono notevoli. Però nel listone il francese ci sta, al fianco di Max Kilman (26) del Wolverhampton, un metro e novantatré dominanti non solo sui palloni alti, un inglese di origini ucraine che piaceva tanto a Giuntoli. Ma il tempo è un galantuomo, consente di procedere con calma, di sondare, capire se Robin Koch (26) tedesco del Leeds è avvicinabile.

Ko Itakura (26) del Borussia M'gladbach s’è trasformato in tormentone, o anche no. Perché il fisico è quello giusto e pure l’esperienza internazionale ha un valore assolutamente apprezzabile. Ma sembra stia dietro gli altri".