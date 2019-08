Se arriva Icardi Milik non resterà: il Borussia Dortmund lo corteggia, Inter l'alternativa

Se Mauro Icardi alla fine dovesse convincersi ad accettare il progetto del Napoli, Arkadiusz Milik sarebbe costretto a salutare perché - come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - non propenso a fare il ruolo di alternativa. In tal caso le strade per il suo futuro sarebbero due: o l'Inter, nell'ambito dell'affare-Icardi stesso (ma ad oggi l'ipotesi è più complicata), o il Borussia Dortmund, che da tempo sta corteggiando Arek, che andrebbe volentieri in Bundesliga.