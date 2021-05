Se arriva Spalletti, un giocatore del Napoli può già esultare

Matteo Politano è andato via dall'Inter perché Conte, col suo 3-5-2, non gli dava molto spazio. L'esterno ex Roma, invece, si era trovato molto bene nel 4-2-3-1 di Spalletti. Per questo l'eventuale arrivo del tecnico toscano sarebbe, per lui, motivo di felicità. C'è un bel rapporto tra i due: Politano è pronto a dare il suo contributo anche il prossimo anno. In questa stagione ha dimostrato di essere una valida alternativa a Lozano. Non una riserva, ma un'alternativa. Perché spesso ha giocato da titolare e i numeri sono dalla sua parte: 9 gol in campionato e 11 totali senza giocare sempre. Ma sudando sempre la maglia.