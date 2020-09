Se Dzeko resta alla Roma Veretout non sarà più incedibile: possibile apertura al Napoli

La volontà di Edin Dzeko sarebbe quella di andare alla Juventus per dare l'assalto allo scudetto (dopo aver vinto già i titoli in Germania e in Inghilterra) e far coppia con Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora è virata però prepotentemente su Luis Suarez, per questo adesso il futuro del bosniaco è tutt'altro che chiaro.

SE RESTA? - La Roma sarebbe disposta ad accontentarlo e vorrebbe che la trattativa andasse in porto per alleggerire il bilancio, ma se la Juve non tornerà alla carica Edin potrebbe restare giallorosso e, a quel punto, la liquidità necessaria per le casse societarie potrebbe arrivare da Jordan Veretout, sempre in orbita Napoli.