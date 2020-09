Se in difesa si puntasse su un ritorno di fiamma?

A gennaio, dopo aver chiuso per Rrahmani, il Napoli puntò forte su Marash Kumbulla sempre dell'Hellas Verona. Affare concluso, poi il dietrofront del calciatore che preferì aspettare l'Inter. Oggi, il 20enne centrale albanese non è ancora certo della sua prossima destinazione. Ci ha provato anche la Lazio, l'Inter temporeggia, lui aspetta. Se il Napoli, che non ha ancora individuato l'erede di Koulibaly, tornasse alla carica per lui? Avrebbe le caratteristiche adatte per sostituirlo. Giovane, di talento ma, soprattutto, un difensore di ruolo, uno in grado - crescendo, con l'esperienza - di guidare il reparto, completandosi così con Manolas.