Se parte anche Meret? Cds: tutti i nomi che Giuntoli monitora all'estero

Con la situazione Meret che non si è ancora definita (leggi qui), il ds Giuntoli guarda al mercato estero con estrema attenzione, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport: "Piace Keylor Navas, in rotta con il Psg, ma il suo ingaggio monstre da 8 milioni è un muro invalicabile. Anche il basco Kepa è in uscita dal Chelsea e piace molto, da tempo, ma come nel caso del collega costaricano bisogna rientrare nei nuovi canoni d'ingaggio del Napoli. Raccolte info sullo svizzero Yann Sommer del Mönchengladbach e sul portoghese Maximiano del Granada (come Vicario in orbita Lazio)"