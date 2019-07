Se Rodrigo alza il muro tutto su Lozano: trattativa avviata da tempo

Hirving Lozano alternativa a Rodrigo. Scrive così oggi l'edizione de Il Mattino, che sottolinea come il discorso con il messicano sia avviato da tempo, visto che il calciatore piace tanto a Carlo Ancelotti in prima persona. Se non dovessero esserci spiragli per l'attaccante del Valencia - si legge - il Napoli si tufferebbe nuovamente con decisione su quello del PSV.