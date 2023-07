Sedotto e abbandonato, Kamada aveva preferito il Milan al Dortmund: spunta anche la Lazio

Adesso il centrocampista nipponico dovrà trovare una nuova sistemazione.

TuttoNapoli.net

Con l'arrivo di Chukewueze ormai sempre più vicino per il Milan, si materializza una notizia che era già nell'aria negli scorsi giorni ma sulla quale non si è tornati più di tanto, come travolti dall'entusiasmo per i tanti volti nuovi, e che ormai ha i crismi dell'ufficialità: per Daichi Kamada non rimangono più possibilità, non sarà un giocatore del Diavolo.

E dire che il giapponese, che ha salutato l'Eintracht Francoforte lo scorso 30 giugno al termine del suo contratto, aveva fatto di tutto per approdare nella Milano rossonera, tenendo in seconda fila interessi illustri come quello del Barcellona e arrivando a rifiutare proposte altrettanto intriganti quale quella portata avanti dal Borussia Dortmund per rendere realtà il suo approdo in Serie A. Un'operazione portata avanti prevalentemente da Maldini, poi però esautorato da Cardinale dalle funzioni di direttore sportivo: con il cambio in dirigenza sono modificati anche i programmi e le idee sulle priorità. Kamada è rimasto così inizialmente in standby, salvo poi accorgersi che questo sarebbe durato un bel po': il Milan con Loftus-Cheek e Chukwueze in arrivo avrà finito gli slot per gli extracomunitari in stagione.

Adesso il centrocampista nipponico dovrà trovare una nuova sistemazione (proprio oggi è emersa l'ipotesi Lazio, dopo Napoli e Roma nelle settimane scorse), secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, lo svincolato potrebbe essere un profilo giusto da affidare al tecnico toscano per raccogliere l'eredità di Milinkovic-Savic.