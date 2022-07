Seguito a lungo dal Napoli, Grimaldo può sbarcare in Premier: assalto dell’Arsenal

L'Arsenal è pronto a sferrare l'offensiva per Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica, in scadenza di contratto nel 2023.

L'Arsenal è pronto a sferrare l'offensiva per Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica, in scadenza di contratto nel 2023. Secondo The Sun, i Gunners potrebbero approfittare del solo anno di contratto rimanente del terzino cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, e strapparlo ai portoghesi a prezzo di saldo, con solo un esborso di circa 6 milioni di sterline.