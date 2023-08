Seguito anche dal Napoli, Beto si avvicina alla Premier League: le cifre dell'operazione

Dopo l'assalto fallito dello scorso gennaio, il centravanti sta per dire sì all'Everton e lo stesso sta per fare anche l'Udinese.

© foto di www.imagephotoagency.it

Beto Betuncal sta per lasciare l'Italia. Dopo l'assalto fallito dello scorso gennaio, il centravanti sta per dire sì all'Everton e lo stesso sta per fare anche l'Udinese. Dopo l'ultima offerta da 25 milioni rifiutata, davanti a una richiesta da 35, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com le società sembrano essersi trovate d'accordo a metà strada.

Si va verso l'intesa da 30 milioni di euro. I dettagli della trattativa potrebbero essere definiti entro la giornata di domani e Beto potrebbe così lasciare la Serie A per unirsi alla formazione allenata da Sean Dyche.